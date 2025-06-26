KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Haziran 2025 14:54
POMEM giriş puanı
arkadaşlar lisans mezunuyum geçen sene kpss p3 puanım 63 idi bu sene de gireceğim ama çok hazırlanamadım bu puan POMEM için yeterli olur mu sizce

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