POMEM giriş puanı

arkadaşlar lisans mezunuyum geçen sene kpss p3 puanım 63 idi bu sene de gireceğim ama çok hazırlanamadım bu puan POMEM için yeterli olur mu sizce

arkadaşlar lisans mezunuyum geçen sene kpss p3 puanım 63 idi bu sene de gireceğim ama çok hazırlanamadım bu puan POMEM için yeterli olur mu sizce