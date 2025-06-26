KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


26 Haziran 2025 14:54
Pomem Kpss giriş puanı

arkadaşlar lisans mezunuyum geçen sene kpss p3 puanım 63 idi bu sene de gireceğim ama çok hazırlanamadım bu puan POMEM için yeterli olur mu sizce


SwitzzZ
Aday Memur
26 Haziran 2025 16:02

Taban puan 60 ve 60 puandan kapatıyor 10 katı aday çağrılma kontenjanı dolmuyor

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