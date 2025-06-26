Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 15:00
Tayin harcırhları hesaplama 2025

2025 Nas tayini ile tayinim gerçekleşti. Yol harcırahlarının hesaplanması nasıl yapılır. Eş ve iki çocuk dahil, uzaklık 300 km.


benyazarken
Aday Memur
26 Haziran 2025 15:04
https://www.memurlar.net/maas/harcirah/ Bu linkten "yol ücreti" kısmına bulunduğunuz yer ile gideceğiniz yer arasındaki otobüs bileti fiyatını yazacaksınız , hesapla diyeceksiniz
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