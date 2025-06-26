Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 15:22
Promosyon ihalesi 25 Haziran'da yapılıp iptal edildi !
İhaleye katılan 7 bankadan 4'ü gerekli şartları sağlayamadıklari için ihaleden çekildiler. Daha sonra bir banka daha ihaleden çekildi. İhaleye kalan son iki banka TEB ve VakıfBank. İlk iki turda istenilen sonuca ulaşılamadı 3 turda TEB 69.000 TL Vakıfbank ise 70.000 36 aylık promosyon karşılığında teklifte bulundular. Ticaret bakanlığı 36 aylık promosyon bedelinin 70.000 TL olmasının kabul edilebilir olamayacağını ve rekabeti engeller bir pozisyon ortaya çıktığı için ihaleyi iptal etmiştir.

34poseidon
Memur
26 Haziran 2025 15:26

bu ticaret bakanlığının promosyonu kardeş


CakirBey0
Aday Memur
26 Haziran 2025 15:29
ee napak ticaret bakanlığı sayfasında paylaş

slm08
Genel Müdür
26 Haziran 2025 15:30

rakamlar inanılmaz komik 3 senelik 70 bin mi


Tarık Özel
Aday Memur
26 Haziran 2025 15:34
pardon yanlış yere yazmışım. editör bey konuyu silebilirse iyi olur. kafa karışıklığı olmasın. ben silemedim
Toplam 4 mesaj

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