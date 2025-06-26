Promosyon ihalesi 25 Haziran'da yapılıp iptal edildi !

İhaleye katılan 7 bankadan 4'ü gerekli şartları sağlayamadıklari için ihaleden çekildiler. Daha sonra bir banka daha ihaleden çekildi. İhaleye kalan son iki banka TEB ve VakıfBank. İlk iki turda istenilen sonuca ulaşılamadı 3 turda TEB 69.000 TL Vakıfbank ise 70.000 36 aylık promosyon karşılığında teklifte bulundular. Ticaret bakanlığı 36 aylık promosyon bedelinin 70.000 TL olmasının kabul edilebilir olamayacağını ve rekabeti engeller bir pozisyon ortaya çıktığı için ihaleyi iptal etmiştir.

İhaleye katılan 7 bankadan 4'ü gerekli şartları sağlayamadıklari için ihaleden çekildiler. Daha sonra bir banka daha ihaleden çekildi. İhaleye kalan son iki banka TEB ve VakıfBank. İlk iki turda istenilen sonuca ulaşılamadı 3 turda TEB 69.000 TL Vakıfbank ise 70.000 36 aylık promosyon karşılığında teklifte bulundular. Ticaret bakanlığı 36 aylık promosyon bedelinin 70.000 TL olmasının kabul edilebilir olamayacağını ve rekabeti engeller bir pozisyon ortaya çıktığı için ihaleyi iptal etmiştir.