KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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26 Haziran 2025 15:29
Atama izinleri

10 temmuzda başlayacak olan merkezi atamalar için kurumların kadro talebi 26 mayısta sona ermişti. Alınan izin sayıları bellidir. Bu izinleri kurumlar temmuzda kullanmak zorunda mı yoksa aralığa bırakabiliyorlar mı aralık için tekrar bir talep toplama süresi de var temmuzda kullanmazlarsa o sayı yanıyor mu


Ayaz2025
Aday Memur
26 Haziran 2025 15:33

temmuz ve aralık için ayrı ayrı geri dönüş isteniyor.


Ahmetkıraç01
Aday Memur
26 Haziran 2025 15:46

Alınan izinler temmuzda kullanılmak zorunda o zaman aralığa bırakamıyorlar

Ayaz2025, 2 saat önce

temmuz ve aralık için ayrı ayrı geri dönüş isteniyor.

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