KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 15:30
Sadece Cumartesi Sabah Oturumuna girmek hangi puan türlerini hesaplar ?

İyi günler arkadaşlar. Sadece Cumartesi Sabah Oturumuna (Kamu Yönetimi , Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstrisi) girmek hangi puan türlerini hesaplar ? Kamu Yönetimi mezunuyum.

Kpss GK -GY sınavına gireceğim.

Birde Cumartesi Sabah oturumuna.

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