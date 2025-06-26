KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 16:14
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve KPSS A Grubu Kadroları

Herkese merhaba

KPSS A Grubu alımlarında kurumların birçoğu " Siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve

idari bilimler fakültelerinin birinden mezun olmak " adı altında ilana çıkıyorlar. Bu kısmın yan tarafında KPSS P.. türü puanları da yazıyorlar. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden mezun olup Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler mezunu birisi fakültesi ilanda yazan fakültelerle eşleşmiyor ama puan türü eşleşiyorsa KPSS-A grubu kadrolara başvuramıyor mu?

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