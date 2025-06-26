İlişik keseceğim ama okulum yok.

Hocalarım, ben il dışı tayin istediğim için, proje okulu atamasına başvurmadım. ( 4 yılım dolmuştu. ) İl içi tayine başvurmadım. ( Kılavuzda il dışı tayine başvuramaz maddesi vardı, bu nedenle başvurmadım. ) Proje okulu aramasında yerime birisi atandı. Ben de okulda norm fazlası oldum. Norm atamasına başvurmuştum, ama puanlar çok yüksekti, o da çıkmadı.

Şimdi benim kararnamem gelmiş ama herhangi bir okulda kadrom yok.

İş ve işlemler konusunda bilgisi olan var mı?

İl emrine mi düşüyorum. İlçe emrine mi?

Maaş durumu nasıl olacak?

İstanbul' da yaşıyorum. Oturduğum yaka ile çalıştığım yaka birbirinden farklı bu arada. Bana şu okullardan birini seç derler çalıştığım ilçe içerisindeki?

Konu ile ilgili bilgisi olan varsa yazarsa sevinirim.