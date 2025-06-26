ihraç sonrası son maaş iadesi

Rabbim bu durumu kimseye yaşatmasın diyerek konuya değinmek istiyorum. Dün itibariyle bölge idare mahkemesinin yerel mahkeme kararını bozmasiyla malum konudan dolayı bakanlık oluru ile meslekten ihraç edildim ve bugün bana son maaşın iadesi için tebliğ yapılmak istendi.fakat araştırmalarım sonucunda direk internet sitesinde ihraç olan memur son maaş iadesini yapmayacak diye 675 sayılı KHK de alınan karar ile yapılmaması istenilmemesi kararı alınmış gibi görünüyor bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varmı acaba

Rabbim bu durumu kimseye yaşatmasın diyerek konuya değinmek istiyorum. Dün itibariyle bölge idare mahkemesinin yerel mahkeme kararını bozmasiyla malum konudan dolayı bakanlık oluru ile meslekten ihraç edildim ve bugün bana son maaşın iadesi için tebliğ yapılmak istendi.fakat araştırmalarım sonucunda direk internet sitesinde ihraç olan memur son maaş iadesini yapmayacak diye 675 sayılı KHK de alınan karar ile yapılmaması istenilmemesi kararı alınmış gibi görünüyor bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varmı acaba