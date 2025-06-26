Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


26 Haziran 2025 17:37
ihraç sonrası son maaş iadesi
Rabbim bu durumu kimseye yaşatmasın diyerek konuya değinmek istiyorum. Dün itibariyle bölge idare mahkemesinin yerel mahkeme kararını bozmasiyla malum konudan dolayı bakanlık oluru ile meslekten ihraç edildim ve bugün bana son maaşın iadesi için tebliğ yapılmak istendi.fakat araştırmalarım sonucunda direk internet sitesinde ihraç olan memur son maaş iadesini yapmayacak diye 675 sayılı KHK de alınan karar ile yapılmaması istenilmemesi kararı alınmış gibi görünüyor bu konu hakkında bilgisi olan arkadaş varmı acaba

Cancan001
Aday Memur
26 Haziran 2025 18:19

O karar OHAL dönemi içinmiş maalesef çalışamadığın süreyi iade etmen gerekiyor


karizmaticc-poll
Aday Memur
26 Haziran 2025 18:27
çalışmadığın süreyi ve dönerken aldığın toplu parayı geri istiyorlar

karizmaticc-poll
Aday Memur
26 Haziran 2025 18:29
son maaşının çalışmadığın gün kadarını geri alırlar
Toplam 3 mesaj

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