Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 17:39
Ehliyet sağlık raporu ücretli oldu!?

Malûm ehliyet için 2 yılda bir sağlık raporu şartı getirilmişti. Şimdi de 15 Haziran itibariyle sağlık ocağı ve diğer sağlık kuruluşlarından alınacak bu sağlık raporları 250tl ile ücretli hâle getirildi!? Devlet büyük ekonomik krizde tabii, çok paraya ihtiyaç var, patronlardan alamadığı vergiyi vatandaşa yüklüyor , hadi hayırlı olsun!??


kimuni
Daire Başkanı
26 Haziran 2025 18:20

zaten ücret vardı bildiğim. Ama bir nokta dikkatimi çekti de siz "herkes için yani ehliyetini almış olanlar için de mi 2 yılda bir rapor alma zorunluluğu getirlmiş" demek istediniz?


Hayydar
Aday Memur
26 Haziran 2025 18:48

Hayır, eski ehliyeti yeni ehliyete dönüştürme de alınan sürücü sağlık raporu 15 Hazirana kadar ücretsiz idi!!? 15 Haziran itibariyle 250 oldu!?? Yeni ehliyette her 2 yılda bir sağlık raporu yenileme zorunluluğu var!??

kimuni, 41 dk. önce

zaten ücret vardı bildiğim. Ama bir nokta dikkatimi çekti de siz "herkes için yani ehliyetini almış olanlar için de mi 2 yılda bir rapor alma zorunluluğu getirlmiş" demek istediniz?

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