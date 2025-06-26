Halk eğitim merkezinde sınıf öğretmeni olan var mı?

Halk eğitim merkezinde sınıf öğretmeni ne iş yapar? Rahat mıdır? çalışma saatleri nasıl olur? Gideceğim bölgede yetişkinlere okuma-yazma kursu açılacağını düşünmüyorum. Mesela kaç kişi başvurursa okuma-yazma kursu açılır? Bilen varsa bu ve bunun gibi konularda yardımcı olursa çok sevinirim

Halk eğitim merkezinde sınıf öğretmeni ne iş yapar? Rahat mıdır? çalışma saatleri nasıl olur? Gideceğim bölgede yetişkinlere okuma-yazma kursu açılacağını düşünmüyorum. Mesela kaç kişi başvurursa okuma-yazma kursu açılır? Bilen varsa bu ve bunun gibi konularda yardımcı olursa çok sevinirim