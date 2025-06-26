Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
26 Haziran 2025 18:07
Gaziantep İller Arası Tayin Hizmet Puanı Kaçla Kapatır

Arkadaşlar Antep iller arasında 100 hemşire alımı kontenjan açtı. Sizce hizmet puanını kaç ile kapatır. Lütfen cevap verir misiniz.

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