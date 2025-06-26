Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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26 Haziran 2025 18:16
Bilgi

Kolay gelsin.Ünv.de vhki kadrosunda görev yapıyorum.Bir il belediyesine geçmeyi düşünüyorum bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan bilgi almak istiyorum.

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