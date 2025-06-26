Üniversiteden belediyeye geçiş

çok sağlam bir torpil bulman lazım. Belediye başkanı olur derse dilekçe ile başvuru yapacaksın. Sonrasına belediye seni kabul ettiğine yönelik görev yaptığın üniversiteye muvafakatnane yazacak. Rektör de tmm derse o zaman kurumlar arası nakil geçiş işlemlerin başlar

çok sağlam bir torpil bulman lazım. Belediye başkanı olur derse dilekçe ile başvuru yapacaksın. Sonrasına belediye seni kabul ettiğine yönelik görev yaptığın üniversiteye muvafakatnane yazacak. Rektör de tmm derse o zaman kurumlar arası nakil geçiş işlemlerin başlar