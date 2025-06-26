Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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26 Haziran 2025 18:16
Üniversiteden belediyeye geçiş

Kolay gelsin.Ünv.de vhki kadrosunda görev yapıyorum.Bir il belediyesine geçmeyi düşünüyorum bu konuda tecrübesi olan arkadaşlardan bilgi almak istiyorum.


Mkalyonc
Aday Memur
26 Haziran 2025 19:39
çok sağlam bir torpil bulman lazım. Belediye başkanı olur derse dilekçe ile başvuru yapacaksın. Sonrasına belediye seni kabul ettiğine yönelik görev yaptığın üniversiteye muvafakatnane yazacak. Rektör de tmm derse o zaman kurumlar arası nakil geçiş işlemlerin başlar
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