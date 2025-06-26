Gündem \ Hayata Dair
Editörler : Lanet


26 Haziran 2025 18:30
Nem Alma cihazı yapmışlar çok iyi?

Merhabalar çok garibime gitti nem alma cihazı yapmışlar..

geleneksel nem alma cihazı modellerinden farklı olarak, kapiler nemin duvarlara yükselmesini önleyen kablosuz bir nem kurutma makinesidir.

https://humicontrol.com.tr/mursec-eco/

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