Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 18:52
Eş durumu

Ben sağlık teknikeriyim eşim öğretmen bizim sonuclar 30 temmuzda açıklanıyor öğretmenler eş durumu tayinini yetişebilir mi acaba bilen var mı

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Sözlük

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