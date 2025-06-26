Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 18:52
İl dışı mazaret ataması son tarihi nedir?

Ben sağlık teknikeriyim eşim öğretmen bizim sonuclar 30 temmuzda açıklanıyor öğretmenler eş durumu tayinini yetişebilir mi acaba bilen var mı


bahçesaray
Şef
26 Haziran 2025 20:00
başvurunun son günü 8 temmuz bu tarihe kadar sizin görev yeri belgesi veya Kararname ve diğer belgeler sisteme yüklenip eşiniz başvurmalı, 30 Temmuz yetişmez eşinizin başvurusuna

Suat 37
Aday Memur
26 Haziran 2025 20:02

Ama il içi değil il dışı benim sormak istediğim il dışı mazeret atamasına yetişir mi

bahçesaray, 2 saat önce
başvurunun son günü 8 temmuz bu tarihe kadar sizin görev yeri belgesi veya Kararname ve diğer belgeler sisteme yüklenip eşiniz başvurmalı, 30 Temmuz yetişmez eşinizin başvurusuna

SosyalHiz
Aday Memur
26 Haziran 2025 21:11
ben de sağlık personeliyim. eşim öğretmen. aynı durum kafamı kurcalıyor. mebin atama takvimine göre 13-28 temmuzda ilk aşama başvuruları yapılacak. sağlık bakanlığı kurası 30 unda yapılacak. yetişmiyor. meb bu durumu dikkate alır mı. tarihlerde değişiklik yapar mı?

Suat 37
Aday Memur
26 Haziran 2025 21:20

Cimere yazdım hocam sizde yazın

SosyalHiz, 1 saat önce
ben de sağlık personeliyim. eşim öğretmen. aynı durum kafamı kurcalıyor. mebin atama takvimine göre 13-28 temmuzda ilk aşama başvuruları yapılacak. sağlık bakanlığı kurası 30 unda yapılacak. yetişmiyor. meb bu durumu dikkate alır mı. tarihlerde değişiklik yapar mı?

SosyalHiz
Aday Memur
26 Haziran 2025 22:07
peki sağlık bakanlığı 30 unda açıkalayacak ama atama kararnamesi ne zaman oluşur. bu durum da bir süre istemez mi
Suat 37, 1 saat önce

Cimere yazdım hocam sizde yazın


bahçesaray
Şef
26 Haziran 2025 22:17
il dışı ise ön başvuru tarihi son gün 28 Temmuz .
Suat 37, 2 saat önce

Ama il içi değil il dışı benim sormak istediğim il dışı mazeret atamasına yetişir mi


Münekkid44
Aday Memur
26 Haziran 2025 22:27
bizde bayram öncesi yattı
Toplam 7 mesaj

Çok Yazılan Konular

YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Soruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesiProje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?Yaz tatilinde ek ders verilmeye devam edilmelidir.Psikiyatrik engel durumu KVKK kapsamında mıdır?İl içi tayinde ilişik kesme süresiİli çi özür ve il dışı özür ve ikinci il dışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.Bilen birisi bu sorumu cevaplayabilir mi?

Sözlük

Elvedaların içine merhaba sokuşturan kişi 3 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 1 Bugün En Şanslı Gün 3 şu an çalan şarkı 1 istida 1 fakirlerin kullandığı söz 1 kilo verince içine girilebilen elbiseler 1 Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1 radyo dinlemek 3 maaş günü 1

Son Haberler

Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon AnlaşmasıDMM, 'düğün için radar sistemleri devre dışı bırakıldı' iddiasını yalanladıRTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdıErdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştüFenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması