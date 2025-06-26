İl dışı mazaret ataması son tarihi nedir?

başvurunun son günü 8 temmuz bu tarihe kadar sizin görev yeri belgesi veya Kararname ve diğer belgeler sisteme yüklenip eşiniz başvurmalı, 30 Temmuz yetişmez eşinizin başvurusuna

başvurunun son günü 8 temmuz bu tarihe kadar sizin görev yeri belgesi veya Kararname ve diğer belgeler sisteme yüklenip eşiniz başvurmalı, 30 Temmuz yetişmez eşinizin başvurusuna