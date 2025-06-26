Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Haziran 2025 19:02
kaç yıl kalıcaz
iller arasında tayin çıkarsa gittiğimiz yerde kaç yıl kalmak zorundayız?

bilgeyazici
Aday Memur
26 Haziran 2025 19:45
2 yıl

lDeimosl
Genel Müdür
26 Haziran 2025 20:04

2 yıl dolduğunda tercihlerin son başvuru tarihi geçmiş olacağından 2,5 yıl.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

İller Arası 26 Haziran'da Açıklanacakİller Arası Tayinİllerarası Tayin Hk.İller Arası Açıklandıİstirahat Raporu TeslimiEğitim Durumu Tayini8 Yıla 1 KademeZimmete Düşememekaç yıl kalıcazKulu Bölge Devlet Hastanesi Hk.

Sözlük

insanı değerli hissettiren kral hareketler 2 eleştirdiği şeyi fazlasıyla yapan insan 1 şu an çalan şarkı 1 güne bir söz bırak 2 gülümseyen kadın 1 Birini kırmadan reddetmenin yolu 2 geceye nahif bir beddua bırak 3 Sen bu işten anlarsın 1 bende hiç günah yok kabahat sende 1 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 1

Son Haberler

Şanlıurfa'da kaportacı 2 kardeşin öldürülmesi olayında 5 gözaltıİsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırı düzenledi: 18 ölüTBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışmasıİş bulma vaadiyle 4 ilde dolandırıcılık yapanlara operasyon: 4 tutuklamaRTÜK'ten 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması