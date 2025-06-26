Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Haziran 2025 19:02
Kaç Yıl Kalınacak (İller Arası Tayin)

iller arasında tayin çıkarsa gittiğimiz yerde kaç yıl kalmak zorundayız?


bilgeyazici
Aday Memur
26 Haziran 2025 19:45
2 yıl

lDeimosl
Genel Müdür
26 Haziran 2025 20:04

2 yıl dolduğunda tercihlerin son başvuru tarihi geçmiş olacağından 2,5 yıl.

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