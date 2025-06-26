KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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26 Haziran 2025 19:46
kpss a'da sadece gy/gk girilebilir mi? atanilabilir mi? bilenler yorum yapsin lutfen

Merhaba, eşim 30 yaşında lisans mezunu. Bugün KPSS A başvuruları başladı. Başvuru ekranında sadece GY/GK testi için ödeme yapılabiliyor. Eşim alan sınavı çözmeyecek, hedefi düz memurluk. Biz hep 2026 KPSSB'ye hazırlanması gerektiğini düşündük kafamız karıştı. 2025 KPSS A sınavının GY/GK koluma girip memur olabilir mi yoksa 1 yıl KPSS B beklememiz mi gerekiyor? Bilenlerden yardımcı olmasını rica ediyorum..


Ayaz2025
Aday Memur
26 Haziran 2025 20:03

hayır olamaz alımlar çift yıl puanıyla yapılıyor çünkü


sevvalakkus
Aday Memur
26 Haziran 2025 20:10

Çift yıl puanıyla yapılıyor derken ne demek istiyorsunuz? Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz?

Ayaz2025, 45 dk. önce

hayır olamaz alımlar çift yıl puanıyla yapılıyor çünkü


Ayaz2025
Aday Memur
26 Haziran 2025 20:18

2022, 2024, 2026, 2028 gygk puanıyla memur alımı yapılıyor tek yıldaki 2025 gibi gygk puanıyla alım yok sadece gygk girecekseniz boşuna girmiş olursunuz alan sınavına girmeden tek başına işe yaramıyor tek yıllarda

sevvalakkus, 38 dk. önce

Çift yıl puanıyla yapılıyor derken ne demek istiyorsunuz? Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz?


sevvalakkus
Aday Memur
26 Haziran 2025 20:37

Anladım çok teşekkür ederim

Ayaz2025, 30 dk. önce

2022, 2024, 2026, 2028 gygk puanıyla memur alımı yapılıyor tek yıldaki 2025 gibi gygk puanıyla alım yok sadece gygk girecekseniz boşuna girmiş olursunuz alan sınavına girmeden tek başına işe yaramıyor tek yıllarda

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