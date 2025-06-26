Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 20:08
Genel komutanlık müfettiş albay ifade alma süreci

muffettis albay odasina ifade icin cagirdi bestepe karargahina daha once gidenler bu konuda tavsiye iletebilirmi


jackreacher52
Aday Memur
26 Haziran 2025 21:29

1. Hukuki Yetki ve Süreç

Yetki Kaynağı: Müfettiş albaylar, doğrudan Jandarma Genel Komutanı veya Millî Savunma Bakanı adına hareket eder. Görevleri; teftiş, inceleme, soruşturma ve disiplin araştırmalarını kapsar 14.

Çağrı Usulü: Resmî yazılı tebligat veya telefonla çağrılabilirsiniz. Tebligatın hukuki dayanağı, Tebligat Kanunu'na göre yapılır 9.

İfade Kapsamı: Soruşturmanın konusuna bağlı olarak (örneğin disiplin suçu, mali ihlal, görev ihmali) teknik veya hukuki detaylar sorulabilir.

2. İfade Öncesi Hazırlık Tavsiyeleri

Belge ve Bilgi: İlgili olduğunuz konuya dair tüm evrak, e-posta, resmi yazışma veya kayıtları yanınızda götürün. Belgelerin kronolojik sıralaması süreci kolaylaştırır.

Hukuki Destek: Avukat hakkınız bulunuyorsa (özellikle disiplin veya adli soruşturmalarda) mutlaka başvurun. Avukatınıza soruşturmanın dayanağını (örneğin 4483 sayılı Kanun) bildirin 1.

Zihinsel Hazırlık: Müfettişler genellikle "kapalı soru" (evet/hayır) yerine "açık uçlu soru" (detaylı anlatım) sorar. Yanıtlarınızı somut örneklerle destekleyin.

3. İfade Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Resmiyet ve Saygı: Hitap şekli (ör. "Albayım"), üniforma/düzgün kıyafet ve tutum resmiyeti önemlidir.

Kayıt Altına Alma: İfadeniz tutanakla tespit edilir. Tutanağı dikkatle okuyun ve eksik/yanlış ifade varsa düzeltme talep edin. İmzalamadan önce metnin tamamını onaylayın.

Bilgi Sınırı: Bilmediğiniz konularda "Bilmiyorum" demekten çekinmeyin. Tahmine dayalı yanıt vermeyin.

Psikolojik Tavsiye: Müfettişlerin amacı "suçlama" değil "gerçeği tespit" olmalıdır. Soğukkanlılığınızı koruyun. Gerginlik durumunda mola isteyebilirsiniz.

4. Beştepe Karargâhı'nda Süreç Deneyimi

Fiziki Ortam: İfade genellikle sessiz ve gözetimsiz bir odada alınır. Kayıt cihazı veya bilgisayar bulunabilir.

Süre: Basit konular 30-60 dakika sürerken, karmaşık soruşturmalar saatler alabilir.

Gizlilik: Soruşturma konusu ve ifadeniz, kanunen gizlidir. Müfettiş dışında bilgi paylaşımı yapılmaz 14.

&#9878;&#65039; 5. Sonrası Süreç

Rapor Aşaması: Müfettiş, ifadenizi değerlendirip raporunu üst makama (Komutan/Bakan) sunar. Bu raporda savunmanız da yer almalıdır.

İtiraz Hakkı: Hakkınızda disiplin veya adli işlem başlatılırsa, itiraz için idari/yargısal yollara (ör. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) başvurabilirsiniz.

Psikolojik Destek: Süreç stresli geçerse, TSK veya Jandarma bünyesindeki rehberlik birimlerinden destek isteyebilirsiniz.

&#128142; Özetle:

Hazırlık &#128073; Belgeler + Avukat + Zihinsel Tutum.

İfade Sırası &#128073; Resmiyet + Tutanak Kontrolü + Net Yanıtlar.

Hukuki Çerçeve &#128073; Müfettiş yetkisi JGK/MSB Yönetmelikleri'ne dayanır 14.

Daha önce benzer süreçten geçenler, "savunma hakkının kullanılması" ve "belgeli iletişim"in en kritik adımlar olduğunu vurgulamaktadır. Sürecin amacının "hukuki netice" olduğunu unutmayın.


E.Kayı Han
Editor
26 Haziran 2025 21:38

Hangi yapay zeka uygulamasını kullanıyorsun. Güzel cevaplar veriyor. :)

jackreacher52, 1 saat önce

1. Hukuki Yetki ve Süreç

Yetki Kaynağı: Müfettiş albaylar, doğrudan Jandarma Genel Komutanı veya Millî Savunma Bakanı adına hareket eder. Görevleri; teftiş, inceleme, soruşturma ve disiplin araştırmalarını kapsar 14.

Çağrı Usulü: Resmî yazılı tebligat veya telefonla çağrılabilirsiniz. Tebligatın hukuki dayanağı, Tebligat Kanunu'na göre yapılır 9.

İfade Kapsamı: Soruşturmanın konusuna bağlı olarak (örneğin disiplin suçu, mali ihlal, görev ihmali) teknik veya hukuki detaylar sorulabilir.

2. İfade Öncesi Hazırlık Tavsiyeleri

Belge ve Bilgi: İlgili olduğunuz konuya dair tüm evrak, e-posta, resmi yazışma veya kayıtları yanınızda götürün. Belgelerin kronolojik sıralaması süreci kolaylaştırır.

Hukuki Destek: Avukat hakkınız bulunuyorsa (özellikle disiplin veya adli soruşturmalarda) mutlaka başvurun. Avukatınıza soruşturmanın dayanağını (örneğin 4483 sayılı Kanun) bildirin 1.

Zihinsel Hazırlık: Müfettişler genellikle "kapalı soru" (evet/hayır) yerine "açık uçlu soru" (detaylı anlatım) sorar. Yanıtlarınızı somut örneklerle destekleyin.

3. İfade Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

Resmiyet ve Saygı: Hitap şekli (ör. "Albayım"), üniforma/düzgün kıyafet ve tutum resmiyeti önemlidir.

Kayıt Altına Alma: İfadeniz tutanakla tespit edilir. Tutanağı dikkatle okuyun ve eksik/yanlış ifade varsa düzeltme talep edin. İmzalamadan önce metnin tamamını onaylayın.

Bilgi Sınırı: Bilmediğiniz konularda "Bilmiyorum" demekten çekinmeyin. Tahmine dayalı yanıt vermeyin.

Psikolojik Tavsiye: Müfettişlerin amacı "suçlama" değil "gerçeği tespit" olmalıdır. Soğukkanlılığınızı koruyun. Gerginlik durumunda mola isteyebilirsiniz.

4. Beştepe Karargâhı'nda Süreç Deneyimi

Fiziki Ortam: İfade genellikle sessiz ve gözetimsiz bir odada alınır. Kayıt cihazı veya bilgisayar bulunabilir.

Süre: Basit konular 30-60 dakika sürerken, karmaşık soruşturmalar saatler alabilir.

Gizlilik: Soruşturma konusu ve ifadeniz, kanunen gizlidir. Müfettiş dışında bilgi paylaşımı yapılmaz 14.

&#9878;&#65039; 5. Sonrası Süreç

Rapor Aşaması: Müfettiş, ifadenizi değerlendirip raporunu üst makama (Komutan/Bakan) sunar. Bu raporda savunmanız da yer almalıdır.

İtiraz Hakkı: Hakkınızda disiplin veya adli işlem başlatılırsa, itiraz için idari/yargısal yollara (ör. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi) başvurabilirsiniz.

Psikolojik Destek: Süreç stresli geçerse, TSK veya Jandarma bünyesindeki rehberlik birimlerinden destek isteyebilirsiniz.

&#128142; Özetle:

Hazırlık &#128073; Belgeler + Avukat + Zihinsel Tutum.

İfade Sırası &#128073; Resmiyet + Tutanak Kontrolü + Net Yanıtlar.

Hukuki Çerçeve &#128073; Müfettiş yetkisi JGK/MSB Yönetmelikleri'ne dayanır 14.

Daha önce benzer süreçten geçenler, "savunma hakkının kullanılması" ve "belgeli iletişim"in en kritik adımlar olduğunu vurgulamaktadır. Sürecin amacının "hukuki netice" olduğunu unutmayın.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay,idari mahkemeler,beraat ve takipsizlik alanlar125/e/g den ihraç olanlar Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlarTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?Hukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarTakipsizlik kyokAday memurGenel komutanlık müfettiş albay ifade alma süreci

Sözlük

overthink saati 1 Çatıda anten ayarı yapmış efsane nesil 5 kilo verince içine girilebilen elbiseler 1 Kadınlar Kocalarına Yemek Yapmak Zorundamıdır 4 türk insanı ölçü birimleri 4 bozuk plak gibi sayıklamak 1 insanı değerli hissettiren kral hareketler 2 şu an çalan şarkı 1 iki ayaklı nankör 2 sarhoş olmak 1

Son Haberler

Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon AnlaşmasıDMM, 'düğün için radar sistemleri devre dışı bırakıldı' iddiasını yalanladıRTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdıErdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştüFenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması