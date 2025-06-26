genel komutanlik muffettis albay ifade alma sureci

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Editörler : E.Kayı Han
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Sözlük
insanı değerli hissettiren kral hareketler 2 eleştirdiği şeyi fazlasıyla yapan insan 1 şu an çalan şarkı 1 güne bir söz bırak 2 gülümseyen kadın 1 Birini kırmadan reddetmenin yolu 2 geceye nahif bir beddua bırak 3 Sen bu işten anlarsın 1 bende hiç günah yok kabahat sende 1 şu an dinlediğiniz şarkıda geçen söz 1
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