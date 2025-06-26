Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


26 Haziran 2025 20:25
Memuriyetteyken hapis cezası veya para cezası alınırsa ne olur?

Arkadaşlar merhaba. 2022de göreve başladım. Okul yıllarımda bir sosyal medya platformundan futbol hakemine hakaret etmişim hiç hatırlamıyorum bile ama hesap benim büyük ihtimal etmişimdir. 15 ocak 2017 hakaret tarihi. Avukatları 24 nisan 2024 tarihinde hakareti öğrendik yazmışlar şikayet dilekçesinde. Ben bugün ifade verdim. 8 yıllık zamanaşımı dolmuş gibi görünüyor ama dolmamışta olabilir. Sizce ceza alır mıyım? Ceza alırsam kamu görevlisine alenen hakaret suçu olacak. Bu suçtan ceza aldıgımda memuriyetten atılır mıyım?

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