Eğitim Tayini ile gidilen şehire İller arası tayinle başvuru hk.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : gül-feşan
Çok Yazılan Konular
Sözlük
Son Haberler
Şanlıurfa'da kaportacı 2 kardeşin öldürülmesi olayında 5 gözaltıİsrail, Gazze'de yardım dağıtım noktasına saldırı düzenledi: 18 ölüTBMM Genel Kurulu'nda 'yolsuzluk' tartışmasıİş bulma vaadiyle 4 ilde dolandırıcılık yapanlara operasyon: 4 tutuklamaRTÜK'ten 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Editörün Seçimi
2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması