Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Haziran 2025 20:36
Eğitim Tayini ile gidilen şehire İller arası tayinle başvuru hk.

Arkadaşlar bulunduğum yere eğitim tayini ile geldim ve yaklaşık 3.5 yıldır burada eğitim tayini ile görev yapıyorum. Bu iller arası tayinde ilk defa geldiğim yer kadro açtı ve ben tercih yapıp kadromu temelli aldırmayı düşünüyorum. Bu yapılabilir mi?


Magdur68
Aday Memur
26 Haziran 2025 20:37

Bu arada her sene öğrenci belgemi özlüğe veriyorum.

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