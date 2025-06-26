KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
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26 Haziran 2025 20:45
657'li Memurum TRT'ye geçiş yapmak istiyorum

Merhabalar. Kültür ve Turizm Bakanlığında 657 sayılı kanuna tabi Tekniker olarak çalışmaktayım. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında atandım. Mezuniyetim Radyo ve TV Programcılığı. Mezuniyetimden sonra Tgrt Haber, CNN Türk ve Kanal D de Teknik personel olarak çalışmış bulunmaktayım. Mezuniyetim ve mesleğim gereği olarak devlet memurlarının 1 kereye mahsus kurum değiştirme hakkından faydalanarak TRT? ye memur olarak geçmek istiyorum. Bu süreçte nasıl bir yol izlemem gerekiyor yardımcı olur musunuz?


E.Kayı Han
Editor
26 Haziran 2025 21:05

Çok iyi bir dayı bulursan senin iş olur.

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