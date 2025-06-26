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Editörler : supporters.


26 Haziran 2025 21:00
En sevdiğine bir şarkı yolla

Yeni türkü... Fırtına

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Nevi şahsına münhasırHic birinizi sevmiyorum sessizlik lutfenSon iki harften kelime bulma oyunuEvleneceğin insanın özelliklerini bu başlıkta yaz belki aradığını bulursunŞu an dinlediğin şarkıdan bi cümle yazBilgisayar oyunları oynuyor musunuz?Günce'nin güncesiÖzlediğim şeylerin listesini yapıyordum.az yardımcı olur musunuz?

Sözlük

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