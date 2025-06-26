Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


26 Haziran 2025 21:44
Öğretmenlik uygulaması ek dersleri ne zaman yatar?

2.dönem öğretmenlik uygulaması ek dersleri ne zaman yatırılacak arkadaşlar bilen var mı?2Haziranda puantajlsrı imzaladık hala yatmadı


Münekkid44
Aday Memur
26 Haziran 2025 22:28
Gaziantep bayram öncesi yattı
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