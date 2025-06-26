Görevlendirme personeli Ek Özel Hizmet tazminatı neden alamıyor

Teknik sınıf kadrosunda olmayana ek özel hizmet tazminatı alamazsın diye bir kural koymuşlar buna nasıl itiraz edebilirim. Bakanlığın taktiri mi yoksa mahkeme açsam kazanamaz mıyım. Teknik sınıf mezunuyum ama kadrom GİH beni Mühendis olarak sahaya çalıştırmaya gönderiyorlar mesai arkadaşlarım ths olduğu için ek hizmet tazminatı alabiliyor ama ben alamıyorum aynı işi yapsak da. Maaşlar farklı buna kabul ama bu arazi tazminatı için ne yapabilirim

"Mevzuat uyarınca kişiye, ek özel hizmet tazminatı verilebilmesi o kişinin kadrosunun teknik hizmetler sınıfından olması gerekmektedir. Teknik hizmetler sınıfında olmayıp diğer genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri ve diğer hizmetler sınıflarında bulunan herhangi bir unvana sahip personelin, arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe gibi açık çalışma mahallerinde fiilen görev yapsalar bile ek özel hizmet tazminatının yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır"