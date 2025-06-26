Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


26 Haziran 2025 21:59
Görevlendirme personeli Ek Özel Hizmet tazminatı neden alamıyor

Teknik sınıf kadrosunda olmayana ek özel hizmet tazminatı alamazsın diye bir kural koymuşlar buna nasıl itiraz edebilirim. Bakanlığın taktiri mi yoksa mahkeme açsam kazanamaz mıyım. Teknik sınıf mezunuyum ama kadrom GİH beni Mühendis olarak sahaya çalıştırmaya gönderiyorlar mesai arkadaşlarım ths olduğu için ek hizmet tazminatı alabiliyor ama ben alamıyorum aynı işi yapsak da. Maaşlar farklı buna kabul ama bu arazi tazminatı için ne yapabilirim

"Mevzuat uyarınca kişiye, ek özel hizmet tazminatı verilebilmesi o kişinin kadrosunun teknik hizmetler sınıfından olması gerekmektedir. Teknik hizmetler sınıfında olmayıp diğer genel idare hizmetleri, sağlık hizmetleri ve diğer hizmetler sınıflarında bulunan herhangi bir unvana sahip personelin, arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe gibi açık çalışma mahallerinde fiilen görev yapsalar bile ek özel hizmet tazminatının yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır"

Çok Yazılan Konular

Kamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKamu işçisi zam teklifi ;)2025 Haziran maaşlarımızı yazalımHaziran 2025 EnflasyonuKamuda Taşra Uzmanlarının Maaş DüzenlenmesiÇok borcum var napıcam?Ek ödemede bulunan kurumlarYakıt zamları enflasyonu etkiler mi?Kamu bankaları varlık yönetim şirketine borç devri yapıyor muYıllık izni olmayan personelin mazeret izni ( 2.defa)

Sözlük

duvar örmek 1 cezalandırmak 1 fakirlerin kullandığı söz 1 Ceren kız der ki. 3 şu an çalan şarkı 1 bende hiç günah yok kabahat sende 1 overthink saati 1 kilo verince içine girilebilen elbiseler 1 geceye nahif bir beddua bırak 3 sarhoş olmak 1

Son Haberler

Keçiören MEM'den 84 Bin TL Promosyon AnlaşmasıDMM, 'düğün için radar sistemleri devre dışı bırakıldı' iddiasını yalanladıRTÜK, bazı sitelere erişim engelini kaldırdıErdoğan, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştüFenalaşan arkadaşına müdahale etti, ikisi de kalp krizinden öldü

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması