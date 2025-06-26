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Editörler : Lanet


26 Haziran 2025 22:06
Kalem Seni Parça Parça Kırarım

"Neyin var da bugün niye yazmıyon?

Kalem seni parça parça kırarım"türküsündeki geçen sözlerdeki gibi yazmayan kalemi neyleyim..

Gelsin iç döküşler..

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