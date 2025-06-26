Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


26 Haziran 2025 23:30
İlçeden İle Geçici Görevlendirme

Merhabalar ben ilçeye yeni atandım fakat ile geçici görevlendirme yapacaklarmis ben bunun karşılığında herhangi bir ücret alacak miyim? Alacaksam 2 aylık görevlendirme de ortalama ne kadar ücret alırım. Eğitim adı altında gonderirlerse de ücret alabilir miyim ?


jackreacher52
Aday Memur
26 Haziran 2025 23:59

1. Geçici Görev Ücret ve Tazminatları

Geçici görevlendirmelerde aşağıdaki ödemeleri alırsınız:

Harcırah Ödemesi:

Yol Ücreti: Gidiş-dönüş ulaşım masraflarınız karşılanır.

Yevmiye: Görev süresince günlük brüt maaşınızın %60'ı kadar ödeme yapılır. Örneğin, brüt aylık maaşınız 45.527 TL (9/1 derece) ise günlük yevmiye 1.517 TL × %60 = 910 TL olur 912.

Konaklama Desteği: Kalacağınız yerin ücreti veya doğrudan konaklama sağlanır.

Geçici Görev Tazminatı:

Görev süresince günlük brüt maaşınızın %50'sine kadar ek ödeme yapılır. Bu, iki aylık görevde ortalama 45.527 TL × 2 ay × %50 = 45.527 TL ek kazanç anlamına gelir 912.

&#128176; 2. İki Aylık Görevde Alınabilecek Ortalama Ücret Hesaplaması

Temel Örnek (9/1 derece memur için) 12:

Aylık Brüt Maaş: 45.527 TL

Yevmiye (Günlük): 45.527 TL ÷ 30 = 1.517 TL × %60 = 910 TL

İki Aylık Yevmiye: 60 gün × 910 TL = 54.600 TL

Tazminat: 45.527 TL × 2 ay × %50 = 45.527 TL

Toplam Brüt Kazanç: 54.600 TL (yevmiye) + 45.527 TL (tazminat) = 100.127 TL

Net Ödeme: Vergi kesintileri sonrası ~85.000-90.000 TL arası.

Ek Masraflar:

Ulaşım ve konaklama harcamaları ayrıca karşılanır, bu nedenle net kazancınız artar.

&#127891; 3. Eğitim Amaçlı Görevlendirmelerde Ücret

Eğitim, seminer veya sınav gözetmenliği gibi nedenlerle yapılan geçici görevlendirmelerde de ücret alırsınız:

Sınav Görevleri: Salon başkanı veya gözetmen olarak görev yaparsanız 1.364-1.407 TL tek seferlik ödeme 6.

Eğitim Faaliyetleri: Ders veya kurs görevi alırsanız saatlik ek ders ücreti (örneğin gündüz öğretimi için saat brüt 141 TL) ödenir 213.

&#9888;&#65039; 4. Dikkat Edilmesi Gerekenler

Resmi Tebligat: Görevlendirme yazılı olarak tebliğ edilmelidir. WhatsApp gibi yollar geçersizdir 9.

Süre Sınırı: Kanunen bir görevlendirme en fazla 2 ay sürebilir. Eğitim gerekçesiyle de olsa bu sınır aşılamaz 9.

Ücret Kesintisi: Görevi reddetmeniz halinde disiplin soruşturması açılabilir ve ücretiniz kesilebilir 9.

&#128236; 5. İşlem Adımları

Görev Yazısını Kontrol: Görevlendirme gerekçesi, süresi ve ödenecek ücretler resmi yazıda belirtilmelidir.

Maliye Birimiyle İletişim: Harcırah avansı veya ödeme detayları için doğrudan kurumun mali işlerine başvurun.

Belgeleri Saklayın: Yol biletleri, konaklama fişleri gibi harcama kanıtlarını mutlaka saklayın.

&#8505;&#65039; Ek Bilgiler

Mazeretler: Hamilelik, çocuk bakımı veya sağlık sorunları gibi durumlarda görevden muaf olabilirsiniz. Bu durumu belgelendirmeniz gerekir 9.

Eğitimde Ücret Garantisi: "Eğitim" adı altında yapılan görevlendirmelerde de yevmiye ve tazminat ödenmesi zorunludur. Ödemeyi almadığınız takdirde İdare Mahkemesi'ne başvurabilirsiniz 913.

Geçici görev ücretleri, mevzuat ve kişisel derecenize göre farklılık gösterebilir. Resmi yazınızı inceledikten sonra kurumunuzun mali biriminden detaylı hesaplama talep edebilirsiniz.

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