Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Haziran 2025 00:15
İller Arası Laboratuvar

Konya ya da Ankara isteyecek olan var mı hizmet puanlarınız neler benim 5220

Çok Yazılan Konular

İller Arası 26 Haziran'da Açıklanacakİller Arası Açıklandıİstirahat Raporu Teslimi8 Yıla 1 KademeEğitim Durumu Tayiniİller Arası Tayinİller Arası Ne Zaman Açılır?Ortaöğretimden Lisansa YükseltmeEş TayiniSağlık Mazereti Ataması

Sözlük

istida 1 türk insanı ölçü birimleri 4 bende hiç günah yok kabahat sende 1 istidat 1 Elvedaların içine merhaba sokuşturan kişi 3 gassal 4 Kadınlar Kocalarına Yemek Yapmak Zorundamıdır 4 Ceren kız der ki. 3 gözyaşı 1 overthink saati 1

Son Haberler

Annelere tanınan erken emeklilik hakkı babalara da verilmeli27 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞırnak'ta 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiCHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımıDidim Belediyesindeki zimmet operasyonunda 4 tutuklama

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması