Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Haziran 2025 00:38
Sağlık Bakanlığı iller arası atama tarihi ile meb mazeret iller arası başvuru tarihi uyuşmuyor.

bu konuda meb başvuru tarihlerini ileri alır mu


berkaydal
Şube Müdürü
27 Haziran 2025 00:46

Yapacak bir şey mecbur alacak artık.


Suat 37
Aday Memur
27 Haziran 2025 01:50

Niye mecbur kalsın biz 9 yıldır dogudayiz mecbur aile birliğini sağlamak zorunda

berkaydal, 9 saat önce

Yapacak bir şey mecbur alacak artık.


lanet20
27 Haziran 2025 04:16

Maalesef aynı durumdan bizde mağduruz ne yapılabilir bilmiyorum fikri olan lütfen yazsin


Suat 37
Aday Memur
27 Haziran 2025 07:09

Cimere yaz hocam başvuru çok olursa belki yanlışlarından dönebilirler

lanet20, 5 saat önce

Maalesef aynı durumdan bizde mağduruz ne yapılabilir bilmiyorum fikri olan lütfen yazsin

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