Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Haziran 2025 00:38
sağlık bakanlığı iller arası atama tarihi ile meb mazerete dayalı iller arası başvuru tarihi uyuşmuy
bu konuda meb başvuru tarihlerini ileri alır mu

berkaydal
Şube Müdürü
27 Haziran 2025 00:46

Yapacak bir şey mecbur alacak artık.


Suat 37
Aday Memur
27 Haziran 2025 01:50

Niye mecbur kalsın biz 9 yıldır dogudayiz mecbur aile birliğini sağlamak zorunda

berkaydal, 1 saat önce

Yapacak bir şey mecbur alacak artık.

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

YKS Görev Ücreti ne zaman ödenir? (2025)6. Ayda zam beklentiniz nedir arkadaşlar? (2025)ÖMK'da Yeni Kılavuz Bekleyişi (Başöğretmenlik/Uzman Öğretmenlik)Proje olmayan İmam Hatip ortaokullarının sınav yapması ne kadar usule uygun?Yaz tatilinde ek ders verilmeye devam edilmelidir.Soruşturmadan 2 ay sonra okul değişikliği cezası verilmesiİl dışı mazaret ataması son tarihi nedir?İli çi özür ve il dışı özür ve ikinci il dışı bu madde ile imkansız hale getirilmiştir.Bilen birisi bu sorumu cevaplayabilir mi?Halk eğitim merkezinde sınıf öğretmeni olan var mı?

Sözlük

Öğle yemeği menülerimizi yazalım 1 geceye nahif bir beddua bırak 3 Kadınlar Kocalarına Yemek Yapmak Zorundamıdır 4 neslin devamı dürtüsünün tezahürleri 1 günün filmi 3 overthink saati 1 huzur veren insan 1 sarhoş olmak 1 gassal 4 radyo dinlemek 3

Son Haberler

Annelere tanınan erken emeklilik hakkı babalara da verilmeli27 Haziran 2025'ten önemli gündem başlıklarıŞırnak'ta 5 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiCHP'li vekillerden Kılıçdaroğlu'na destek paylaşımıDidim Belediyesindeki zimmet operasyonunda 4 tutuklama

Editörün Seçimi

2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!3 temmuz tuik enflasyon açıklaması