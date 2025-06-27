Eş durumu tayininde takvim mağduriyeti!

MEB?in iller arası mazeret tayin başvurusu 28 Temmuz'da sona eriyor.

Sağlık Bakanlığı ise iller arası tayin sonuçlarını 30 Temmuz'da açıklayacak.

Yani eşim Sağlık Bakanlığı personeli olarak hangi ile tayin edildiğini henüz bilmeden ben (MEB personeli) eş durumu tayin başvurusu yapmalıyım(!)

Bu uyumsuz takvim yüzünden binlerce aile, bir yıl boyunca ayrı kalmak zorunda bırakılıyor.

Aile bütünlüğünü korumak devletin görevidir.

Kurumlardan talebimiz basit: tayin takvimlerinin uyumlu hale getirilmesi ve bu yıl için ek başvuru hakkı tanınması.