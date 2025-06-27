Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Haziran 2025 01:38
İller Arası Takvim Mağduriyeti MEB

arkadaşlar benim eşim öğretmen. ben laborantım. bizim illerarası 30 temmuzda sonuçlanıyor, meb'in eş durumu başvurusu 28 temmuzda bitiyor. ben gitsem eşim eş tayini yapamıyor. bunu yaşayan başkası da var mı? ne yapacağız. geçen sene uyumluydu tarihler bu sene neden böyle yaptılar anlamadım

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