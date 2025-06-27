Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2025 05:41
imam kavga ederse

Selamun aleykum hocalarım.Ben bir camiden merkezdeki bir camiye atandım.Henuz bir buçuk ay oldu.Dun öğlen namazini kıldırdim cemaat dışarı çıktı bende çıkmak üzereyken 35 yaşlarında birisi dışarda bekliyor buranın hali ne böyle çam ağaçları kurumuş birde hoca olacak adı hoca birde de yedi tam dışarı çıktım beni görünce yavaş yavaş sıvışmaya başladı daha yeni göreve başladım yılların çam ağacı ben kuruduysa suçlu ben olamam benden önceki imamın bakması lazım neyse ben bunu hazmedemedim peşinden gittim hızlı yürüdüm yanına yetişirken birden aklıma memur kavga ederse ne olur dedim görevden atılma vs ceza gelir ne olur ne olmaz diyerek yavaşladım acaba dedim bir sorayim yetişip adama haddini bildirsemiydim yoksa vazgeçmem iyi mi oldu...siz yerimde olsanız ne yapardınız çok öfkelendim...keşke ben çıkınca üslubuyla hocam bu çamların hali ne böyle dese bende ona daha yeni başladım bu camide göreve benim hatam değil diyerek konuşsa idik.. yol yordam bi&#314;mek gerek..cemaate sordum ikindi vakti buranin yabancisi herhalde dediler tanimadiklarini soylediler....siz olsanız ne yapardınız..

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