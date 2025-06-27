Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 09:11
İzmir Urla Hakkında;

Urla'da görev yapmış arkadaşlar, urla da çalışma koşulları, lojman bilgisi ve malum olduğu üzere urla pahalı bir yer, yakın çevrelerden nerelerden ev tutulur.

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