Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan



Becayiş istiyor
27 Haziran 2025 09:21
2025 Sağlık Bakanlığı Tayin Hk

https://yhgm.saglik.gov.tr/TR-109638/2025-yili-haziran-donemi-istege-bagli-iller-arasi-yer-degistirme-suretiyle-atanma-kurasi.html

Memur ekipten başvuramıyorum ama kadro mu açılmamış acaba?

ne yapmam lazım hocalarım?

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