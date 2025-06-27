Günümüzde materyalist olan ve Plato zırvalıyor diyen zihniyetle; Hypatia'yı idam edenler

İki Zihniyetin Demiurge'ye Hizmet Etme Ortaklığı

Bu çerçeveden bakıldığında, iki zihniyetin aynı amaca nasıl hizmet ettiğini görebiliriz: İnsan bilincini maddi aleme hapsetmek ve onun daha yüksek, ruhani bir gerçekliğe ulaşmasını engellemek.

Materyalist Zihniyet: Bu zihniyet, Demiurge'nin işini en etkili şekilde yapar, çünkü hapishanenin bir hapishane olduğunu reddeder. Materyalizm, "gördüğün, dokunduğun şeyden başka bir şey yok" diyerek, ruhun ilahi kökenini ve aşkın bir gerçeklik arayışını baştan imkansız kılar. Gnostik bir bakışla materyalist, Demiurge'nin yarattığı düzeni nihai gerçeklik olarak kabul eden, hatta onu yücelten kişidir. Platon'un "mağara alegorisindeki" zincirlerinden memnun olan ve dışarıda bir güneşin var olabileceği fikrine gülen mahkum gibidir. Bu, Demiurge'nin en büyük zaferidir: Mahkumların, parmaklıkların ötesinde bir dünya olmadığını düşünmelerini sağlamak.

Hypatia'yı Katleden Dogmatik Zihniyet: Bu zihniyet de insanı hapiste tutar, ancak farklı bir yöntemle. O, maddi dünyanın ötesinde bir şeylerin olduğunu kabul eder (bir Tanrı, cennet vb.), ancak bu "ötesi" hakkında kendi dar, dogmatik ve değiştirilemez yorumunu dayatır. Bu yoruma uymayan her türlü felsefi sorgulamayı (Hypatia'nın temsil ettiği gibi) şiddetle bastırır. Gnostik açıdan, bu dogmatikler aslında en yüce, bilinmez Tanrı'ya değil, kendi zihinlerinde yarattıkları veya kutsal metinlerden literal olarak yorumladıkları kıskanç ve kontrolcü tanrı figürüne, yani Demiurge'ye taparlar. Hypatia'nın felsefesi, insanları bu dogmatik hapishaneden çıkarıp aklın ve sezginin ışığıyla daha evrensel bir hakikate (Gnosis'e veya Platonik İdealar'a) ulaştırabilecek bir anahtar sunuyordu. Onu yok ederek, Demiurge'nin hapishanesinin kapılarını tekrar kilitlemiş oldular.SonuçEvet, bu iki zihniyet arasında derin bir paralellik kurulabilir.Biri "Bu mağaradan başka bir dünya yok, gölgeler tek gerçekliktir" der.Diğeri "Mağaranın dışı hakkında sadece benim anlattıklarım doğrudur, başka türlü düşünmeye cüret eden ölür" der.Her ikisi de temelde aynı sonuca hizmet eder: Platon'un işaret ettiği "İdealar Dünyası"na, Gnostiklerin aradığı "Gnosis"e, yani insanın kendi ilahi potansiyeline ve aşkın gerçekliğe ulaşma yolunu tıkarlar. Biri bunu felsefi bir kibirle (materyalizm), diğeri ise dogmatik bir şiddetle (fanatizm) yapar.Bu nedenle, günümüzün indirgemeci materyalizmi ile Hypatia'yı katleden bağnazlığın, yöntemleri ve görünümleri tamamen farklı olsa da, felsefi sonuçları itibarıyla insan ruhunu maddi ve sınırlı olana mahkum eden aynı "karanlığa", yani Demiurge'nin krallığına hizmet ettiği söylenebilir.