Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : supporters.


27 Haziran 2025 09:31
Günümüzde materyalist olan ve Plato zırvalıyor diyen zihniyetle; Hypatia'yı idam edenler

Günümüzde materyalist olan ve Plato zırvalıyor diyen zihniyetle; Hypatia'yı idam eden zihniyet aynı karanlığa Demiurge'ye hizmet ediyor diyebilir miyiz?

Gemini PRO: Bu, oldukça derin ve felsefi bir bakış açısı sunan, kışkırtıcı bir sorudur. Kısa cevap evet, bu iki zihniyetin, farklı yöntemler ve motivasyonlarla da olsa, Gnostik bir perspektiften bakıldığında aynı "karanlığa" veya "Demiurge'ye" hizmet ettiği güçlü bir şekilde iddia edilebilir.Bu iddianın nedenlerini açmak için öncelikle kavramları netleştirelim:"Plato Zırvalıyor" Diyen Günümüz Materyalist Zihniyeti: Bu zihniyet, gerçekliğin yalnızca gözlemlenebilir, ölçülebilir maddeden ibaret olduğunu savunur. Metafizik, ruh, Tanrı veya Platon'un "İdealar Dünyası" gibi maddi olmayan kavramları reddeder. Bilgiyi yalnızca duyular ve ampirik kanıtlarla sınırlar. Bu görüşe göre, Platon'un maddi dünyanın ötesinde, daha gerçek ve mükemmel bir "formlar" alemi olduğu fikri, kanıtsız bir "zırvadan" ibarettir.Hypatia'yı İdam Eden Zihniyet: Bu, 5. yüzyıl İskenderiye'sindeki radikal dinci, dogmatik bir zihniyettir. Temelinde, kendi inanç sistemlerinin mutlak ve tek doğru olduğunu varsaymak ve bu dogmaya uymayan her türlü felsefi sorgulamayı, bilimsel merakı veya farklı inancı "sapkınlık" veya "kafirlik" olarak görüp yok etme eğilimi yatar. Hypatia, bir kadın filozof, matematikçi ve astronom olarak Yeni Platoncu felsefeyi temsil ediyordu. Onun katli, aklın ve felsefi sorgulamanın, katı dini dogmalar tarafından vahşice bastırılmasının sembolüdür.Demiurge (ve Gnostisizm): Gnostik inanç sistemlerinde Demiurge, maddi evreni yaratan alt düzey, kusurlu bir tanrıdır. Genellikle kibirli, cahil ve kıskanç olarak tasvir edilir. Gerçek, en yüce Tanrı'nın farkında değildir ve yarattığı maddi dünyayı tek gerçeklik sanır. İnsan ruhları, bu yüce Tanrı'dan kopmuş ve Demiurge'nin yarattığı bu maddi dünyaya (bir nevi hapishaneye) sıkışmış ilahi kıvılcımlardır. Gnostisizm'e göre kurtuluş, bu maddi dünyanın bir yanılsama olduğunu ve bizim gerçekte ruhani varlıklar olduğumuzu fark etmemizi sağlayan "Gnosis" (özel, sezgisel bilgi) ile mümkündür.


Kalet
Daire Başkanı
27 Haziran 2025 09:32

İki Zihniyetin Demiurge'ye Hizmet Etme Ortaklığı

Bu çerçeveden bakıldığında, iki zihniyetin aynı amaca nasıl hizmet ettiğini görebiliriz: İnsan bilincini maddi aleme hapsetmek ve onun daha yüksek, ruhani bir gerçekliğe ulaşmasını engellemek.

Materyalist Zihniyet: Bu zihniyet, Demiurge'nin işini en etkili şekilde yapar, çünkü hapishanenin bir hapishane olduğunu reddeder. Materyalizm, "gördüğün, dokunduğun şeyden başka bir şey yok" diyerek, ruhun ilahi kökenini ve aşkın bir gerçeklik arayışını baştan imkansız kılar. Gnostik bir bakışla materyalist, Demiurge'nin yarattığı düzeni nihai gerçeklik olarak kabul eden, hatta onu yücelten kişidir. Platon'un "mağara alegorisindeki" zincirlerinden memnun olan ve dışarıda bir güneşin var olabileceği fikrine gülen mahkum gibidir. Bu, Demiurge'nin en büyük zaferidir: Mahkumların, parmaklıkların ötesinde bir dünya olmadığını düşünmelerini sağlamak.

Hypatia'yı Katleden Dogmatik Zihniyet: Bu zihniyet de insanı hapiste tutar, ancak farklı bir yöntemle. O, maddi dünyanın ötesinde bir şeylerin olduğunu kabul eder (bir Tanrı, cennet vb.), ancak bu "ötesi" hakkında kendi dar, dogmatik ve değiştirilemez yorumunu dayatır. Bu yoruma uymayan her türlü felsefi sorgulamayı (Hypatia'nın temsil ettiği gibi) şiddetle bastırır. Gnostik açıdan, bu dogmatikler aslında en yüce, bilinmez Tanrı'ya değil, kendi zihinlerinde yarattıkları veya kutsal metinlerden literal olarak yorumladıkları kıskanç ve kontrolcü tanrı figürüne, yani Demiurge'ye taparlar. Hypatia'nın felsefesi, insanları bu dogmatik hapishaneden çıkarıp aklın ve sezginin ışığıyla daha evrensel bir hakikate (Gnosis'e veya Platonik İdealar'a) ulaştırabilecek bir anahtar sunuyordu. Onu yok ederek, Demiurge'nin hapishanesinin kapılarını tekrar kilitlemiş oldular.SonuçEvet, bu iki zihniyet arasında derin bir paralellik kurulabilir.Biri "Bu mağaradan başka bir dünya yok, gölgeler tek gerçekliktir" der.Diğeri "Mağaranın dışı hakkında sadece benim anlattıklarım doğrudur, başka türlü düşünmeye cüret eden ölür" der.Her ikisi de temelde aynı sonuca hizmet eder: Platon'un işaret ettiği "İdealar Dünyası"na, Gnostiklerin aradığı "Gnosis"e, yani insanın kendi ilahi potansiyeline ve aşkın gerçekliğe ulaşma yolunu tıkarlar. Biri bunu felsefi bir kibirle (materyalizm), diğeri ise dogmatik bir şiddetle (fanatizm) yapar.Bu nedenle, günümüzün indirgemeci materyalizmi ile Hypatia'yı katleden bağnazlığın, yöntemleri ve görünümleri tamamen farklı olsa da, felsefi sonuçları itibarıyla insan ruhunu maddi ve sınırlı olana mahkum eden aynı "karanlığa", yani Demiurge'nin krallığına hizmet ettiği söylenebilir.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Dış politikaLiyakatsiz AtamalarGünümüzde materyalist olan ve Plato zırvalıyor diyen zihniyetle; Hypatia'yı idam edenlerTutuklama

Sözlük

aşk denen şey 1 sesine aşık olunan kadınlar 2 into the wild film 1 bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 1 Ceren kız der ki. 3 Elvedaların içine merhaba sokuşturan kişi 3 Vedalaşmadan gitmek 3 Kadınlar Kocalarına Yemek Yapmak Zorundamıdır 4 bozuk plak gibi sayıklamak 1 neslin devamı dürtüsünün tezahürleri 1

Son Haberler

Brent Petrol Fiyatları Yükselişte: Piyasalarda Son DurumDolar/TL Yükselişte: Piyasalarda Son DurumAntalya'da iki bölgede orman yangını çıktıUçak seyahatlerinde yeni dönem: El bagajı ücreti yasaklanıyorDenizli'de Narkotik Operasyonunda 290 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Editörün Seçimi

İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!