Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
300bin TL promosyon için Sosyal Medya Platformunda Birlik2025 Yılı Havuz Tayinleri Tek BaşlıkNasıl geçiniyorsunuz? Memuriyetteyken hapis cezası veya para cezası alınırsa ne olur?Havuz tayini sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali sizce kaç? Adalet hizmetleri sınıfı kurulursaMüdürlerin tayini ne zaman açıklanacakHavuz tayiniTayin parası Hk.Yaşadığınız en kötü mobbing neydi?
Sözlük
fakirlerin kullandığı söz 1 elinde telefonla uyumak 1 cezalandırmak 1 Geceye bir not bırakalım. 1 sarhoş olmak 1 güne bir söz bırak 1 Elvedaların içine merhaba sokuşturan kişi 3 kilo verince içine girilebilen elbiseler 1 önce bayatlar yenecek diye ömür boyu taze ekmek yiyememek 1 Kadınlar Kocalarına Yemek Yapmak Zorundamıdır 4
Son Haberler
Editörün Seçimi
İşçilerin Sendika Başkanından Ders Alın.2025 Haziran maaşlarımızı yazalımKamu işçisi zam teklifi ;)Haziran 2025 EnflasyonuToplu sözleşme 2025 ağustos ayında 6 aylık zam anlaşması ne olur ?Ali Yalçın o koltukta nasıl oturuyorsun ?2025 Yılı Memurların Tükeniş Senesi Olacak.İzmir belediyesi temizlik işçileri 59bini beğenmediTemmuz 2025 zam oranıTUİK!