Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


27 Haziran 2025 09:52
Havuz tayini sonuçlarının bugün açıklanma ihtimali sizce kaç?
Geçen yıl tercihler 10 Mayısta bitmiş , 30 Mayısta açıklanmış (12 Temmuzdan önce açıklanacak demişler) Bu sene tercihler 18 Haziranda bitti , 11 Temmuzdan önce açıklanacak dediler

krm2931
Aday Memur
27 Haziran 2025 10:24
20 günlük süreç öngörülüyor o da tam 20 olmasa da, haftaya 3-4 Temmuz gibi olabilir. nasip ama bakalım

mdreis21
27 Haziran 2025 10:47
haftaya aciklanma ihtimali var mıdır

Sdr765
Aday Memur
27 Haziran 2025 10:58

En kısa sürede açıklanacağını düşünüyorum. Açıklanmayan tek biz kaldık sanki


mdreis21
27 Haziran 2025 11:02
her an herşey olabilir bı bakmışsın akşama doğru açıklarlar

benyazarken
Aday Memur
27 Haziran 2025 11:15
1 haftada açıklamaları biraz zor gibi ama inşallah diyelim

izmirasliyehukuk
Aday Memur
27 Haziran 2025 11:49

gönlüm bugün açıklanmasından yana ama aklım haftaya diyor

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