Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


27 Haziran 2025 10:11
Dava Takip Memuru Unvan Tazminatı

Kamuda çalışan dava takip memurlarının unvan tazminatı hak ettiklerini düşünüyorum kendi alanında unvanı dolasıyla ek tazminat alan bölüm ve mesleklerden hiçbir farkı olmamasına rağmen unvan tazminatı alamaması dava takip memurluğu için hak kaybıdır. Bu konuya ilişkin şahsım adına hak arayışında bulunacağım forumdaki dava takip memurları da düşüncelerini yazarsa sevinirim.

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