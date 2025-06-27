Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Haziran 2025 10:37
Hizmet Puanı Tercih

ekipte görünen hizmet puanı ile mi tercih vereceğiz yoksa temmuzda güncellenecek ve güncel hizmet puanına göre mi yerleştirileceğiz ?


Ramses65
27 Haziran 2025 11:11

1 temmuzda hesaplanan puan ile tercih yapılacak

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