KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler :


27 Haziran 2025 10:56
İstifa sonrası geri dönüş hk.

Merhabalar. İstifa eden memurun yeniden kadroya ve istifa ettiği kuruma dönmesi mümkün müdür? Bir arkadaşım 2 yıl önce sözleşmeli pozisyondan kadroya geçti genel seçimin olduğu zamanlar ve 2 yıla yakın bir süre sonra kadrolu olarak çalışıp kurumdan ve memurluktan istifa etti. İstifa edilen memurluğa geri dönüş direk mümkün müdür yoksa memurlukta 4 yıllık sürenin doldurulması mı gerekmektedir. Yardımcı olursanız sevinirim.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
27 Haziran 2025 11:16

Kadrolu bir memur usulüne uygun istifa sonrası 6 ay geçtikten sonra asil olarak istifa ettiyse hem istifa ettiği hem de başka kurumlara; aday memur olarak istifa ettiyse sadece istifa ettiği kuruma sınavsız geri dönüş talebinde bulunabilir. Ancak bu talebi karşılamak tamamen kurumların takdirindedir. Kurumlara istifa sonrası dönüşler için kontenjan verilir ve bu da 1-2 kişilik kadrolar olur ki bunları sizin için kullanmalarını sağlamak ciddi bir torpil gerektirmekte. Yani kurumların sınırsız kontenjanı olmadığı gibi takdir yetkisi bulunmakta. İşin zorluğunu (imkansıza yakınlığını) siz hesap edin.


mmmuhendisbeyyy
27 Haziran 2025 11:25

çok teşekkür ederim sağ olun

hsnd, 34 dk. önce

Kadrolu bir memur usulüne uygun istifa sonrası 6 ay geçtikten sonra asil olarak istifa ettiyse hem istifa ettiği hem de başka kurumlara; aday memur olarak istifa ettiyse sadece istifa ettiği kuruma sınavsız geri dönüş talebinde bulunabilir. Ancak bu talebi karşılamak tamamen kurumların takdirindedir. Kurumlara istifa sonrası dönüşler için kontenjan verilir ve bu da 1-2 kişilik kadrolar olur ki bunları sizin için kullanmalarını sağlamak ciddi bir torpil gerektirmekte. Yani kurumların sınırsız kontenjanı olmadığı gibi takdir yetkisi bulunmakta. İşin zorluğunu (imkansıza yakınlığını) siz hesap edin.

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