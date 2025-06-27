İstifa sonrası geri dönüş hk.

Kadrolu bir memur usulüne uygun istifa sonrası 6 ay geçtikten sonra asil olarak istifa ettiyse hem istifa ettiği hem de başka kurumlara; aday memur olarak istifa ettiyse sadece istifa ettiği kuruma sınavsız geri dönüş talebinde bulunabilir. Ancak bu talebi karşılamak tamamen kurumların takdirindedir. Kurumlara istifa sonrası dönüşler için kontenjan verilir ve bu da 1-2 kişilik kadrolar olur ki bunları sizin için kullanmalarını sağlamak ciddi bir torpil gerektirmekte. Yani kurumların sınırsız kontenjanı olmadığı gibi takdir yetkisi bulunmakta. İşin zorluğunu (imkansıza yakınlığını) siz hesap edin.