Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


27 Haziran 2025 11:51
2026-2027 Kamu Şefleri Toplu Sözleşme Beklentileri

1- Özel Hizmet Tazminat Oranalrının Artırılması

2- 3600 Ek Gösterge

3- Şube Müdürleri ile Memurlar arasnda dengede bir maaş

4- Adalet Bakanlığında Çalışan Şefler ile maaş dengelenmesi

Bu ve benzeri taleplerimizi [email protected] mail adresine mail atarak toplu sözleşme masasında belki gündem olabilirz.

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