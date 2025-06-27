Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


27 Haziran 2025 12:05
Kararname ile mazeret atamasına başvurabilir miyim?

Arkadaşlar merhaba. Ben infaz koruma memuru olarak görev yapıyorum ve tayinim Ankara'ya çıktı. Eşim de öğretmen ve mazeret tayini yazacak 18-28 Temmuz tarihleri arasında. Şimdi sorum şu; ben o tarihler arasında ilişik kesmiş olacağım ancak 4 Ağustos'ta işbaşı yapacağım nasipse. Henüz bir görev belgem olmayacak bu yüzden. Benim atama kararnamem ile eşim mazeret yazabilir mi ? Daha once bu şekilde tayin giden oldu mu aranızda? Şimdiden teşekkür ederim, herkese iyi forumlar.

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