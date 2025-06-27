Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


27 Haziran 2025 12:23
Mehil müddetinde rapor almak

arkadaşlar merhaba bugün mehil iznine ayrıldım öğlen sonu özel bi hastaneden 30 gün heyet raporu alacağım süreç nasıl oluyor mehil rapordan sonra mı devam ediyro gittiğim yer sorun yapar mı

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