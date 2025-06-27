Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
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27 Haziran 2025 12:29
ASKİ, ABB, Ankara İlçe Belediyeleri, İBB, İSKİ kurumların karşılaştırılması.

Arkadaşların ASKİ nasıl bir kurumdur, maaş şartlar nasıldır? ABB ,İSKİ, İBB ya da ilkçe belediyelreden farklı nedir? Bir de o çok meşhur SDS gibi primler sanırım belde belediyelerinde de aynı durumda büyükşehir belediyesi çok büyük fark yok sanırım.

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