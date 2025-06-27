Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Haziran 2025 12:57
İller Arası Atamadan Sonra

Arkadaşlar merhaba,

Eşim acil tıp teknisyeni ve Eskişehir'de çalışıyor. ben özel sektörde mersin Silifke'de çalışıyorum.

iller arası tayin ile atama çıkarsa başlayış yaptıktan sonra aile hekimliğine geçme veya görevlendirme ile Silifke civarında çalışma ihtimali var mı ayrıca becayiş hakkı oluyor mu? Bu durumlar için çalışma şartı var mı? yoksa hemen yapılabiliyor mu?

kısacası onu da Silifke'ye getirmeye çalışıyoruz.

Bu konudaki yönetmeliği de okuyoruz ama kafamız hala karışık. Teşekkür ederim.

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