Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Haziran 2025 13:33
Şehir Hastanesinden ASM'ye Geçiş

Şehir hastanesinden asmye geçiş için hangi kriterlere bakılıyor , maaş nasıl değişiyor bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgi verebilecek var mı


Gullgoncha
Aday Memur
27 Haziran 2025 14:51

bulunduğunuz hastane izin veriyor olması gerekiyor, kimisi diyor ki 25 yılını dolduran, kimisi 20 yılını dolduran personele izin veririm . Sonra kendinize bir asm buluyorsunuz (kaldıysa).

maaş bilgisi bilmiyorum maaşını söyleyen ase görmedim henüz, hastaneyle yakındır vergi dilimine girişine göre maaş değişiyor


lDeimosl
Genel Müdür
27 Haziran 2025 14:57

Aile hekimliğine geçişte çalıştığınız kurumun izin konusunda bir dahli bulunmamaktadır. Aile hekimiyle anlaştıysanız, gerekli PDC şartları da sağlanıyorsa geçişiniz onaylanmak zorunda. İlgili genelge aşağıdadır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Mevzuat/Genelgeler/2025-1_Sayili_Genelge.pdf


Gullgoncha
Aday Memur
27 Haziran 2025 15:12

kurumlarından muvaffakat verılmesı halınde dıyor

lDeimosl, 40 dk. önce

Aile hekimliğine geçişte çalıştığınız kurumun izin konusunda bir dahli bulunmamaktadır. Aile hekimiyle anlaştıysanız, gerekli PDC şartları da sağlanıyorsa geçişiniz onaylanmak zorunda. İlgili genelge aşağıdadır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Mevzuat/Genelgeler/2025-1_Sayili_Genelge.pdf


Gullgoncha
Aday Memur
27 Haziran 2025 15:15

maaş konusunda bilginiz varmı?

lDeimosl, 40 dk. önce

Aile hekimliğine geçişte çalıştığınız kurumun izin konusunda bir dahli bulunmamaktadır. Aile hekimiyle anlaştıysanız, gerekli PDC şartları da sağlanıyorsa geçişiniz onaylanmak zorunda. İlgili genelge aşağıdadır.

https://hsgm.saglik.gov.tr/depo/Mevzuat/Genelgeler/2025-1_Sayili_Genelge.pdf


lDeimosl
Genel Müdür
27 Haziran 2025 15:31

Bakanlığımız ve bağlı kuruluşları haricindeki kurumlar için kurumları tarafından muvafakat verilmesi halinde diyor.

Gullgoncha, 25 dk. önce

kurumlarından muvaffakat verılmesı halınde dıyor


lDeimosl
Genel Müdür
27 Haziran 2025 15:33

Nüfussuz birim 40 üzeri, normal 48-50 şu an. 6 ay gelmeyen hasta için yapılan kesintiler iade edilecekti, o durumda 50 üzeri olur.

Gullgoncha, 22 dk. önce

maaş konusunda bilginiz varmı?

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