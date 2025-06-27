Şehir hastanesinden asmye geçiş için hangi kriterlere bakılıyor , maaş nasıl değişiyor bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgi verebilecek var mı

Şehir hastanesinden asmye geçiş için hangi kriterlere bakılıyor , maaş nasıl değişiyor bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgi verebilecek var mı