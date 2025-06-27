Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan


27 Haziran 2025 13:33
şehir hastanesinden asmye geçiş
Şehir hastanesinden asmye geçiş için hangi kriterlere bakılıyor , maaş nasıl değişiyor bu konu hakkında ayrıntılı bir bilgi verebilecek var mı

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